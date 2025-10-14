Patrullas de la Policía Nacional en coordinación con funcionarios del CTI de la Fiscalía, capturaron a dos hombres con un arma de fuego en el corregimiento de Guayacanal, área rural del municipio de Barrancas, La Guajira.

Estos fueron identificados como Euler David Bolívar Brito, de 32 años, y Fabio Enrique Bolívar Brito, de 65 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Fiscalía adelanta las respectivas investigaciones para determinar su posible participación en el caso donde resultó herido con arma de fuego un ciudadano de 53 años y murió otro, en hechos registrados en el lugar en mención.

Según la entidad policial, ante la denuncia ciudadana lograron identificar las características de los presuntos responsables, quienes se movilizaban en un vehículo tipo automóvil de color verde.

De inmediato se desplegó un operativo coordinado entre las diferentes zonas de patrullaje y lograron interceptar al vehículo marca Mazda 626, de placa ZIJ789, en el tramo que conduce de la cabecera municipal y la zona rural.

Durante el registro al automotor se halló una pistola marca CZ 75B calibre 9 milímetros, con un proveedor y cinco cartuchos. Al solicitar la documentación del arma, los ocupantes manifestaron no poseerla, por lo que fueron capturados de manera inmediata y se les materializaron sus derechos como personas capturadas.