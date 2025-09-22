La Gobernación de La Guajira, a través de la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres, puso a disposición de la ciudadanía el Reporte Preliminar de Emergencias y Desastres, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar una atención oportuna frente a situaciones de riesgo en el departamento.

Esta herramienta permite a líderes comunitarios, autoridades locales y ciudadanos reportar de manera ágil y precisa cualquier emergencia en el territorio. Para ello, se ha habilitado un formulario digital al que se puede acceder mediante este enlace.

De igual forma, con el fin de facilitar el acceso en terreno, el sistema cuenta con un código QR que puede ser escaneado desde cualquier dispositivo móvil, permitiendo realizar el reporte inmediato incluso en zonas alejadas.

Finalmente, la administración departamental invita a la ciudadanía y a los actores comunitarios a compartir esta herramienta, ya que los reportes oportunos contribuyen a salvar vidas y a coordinar acciones de respuesta más efectivas en el departamento.