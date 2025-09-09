Uniformados de la Policía Nacional, en un trabajo conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Caivas, capturaron a un hombre requerido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso con actos sexuales violentos agravados, en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Se trata de un hombre de 60 años, quien de acuerdo con el proceso investigativo, habría abusado de una menor de edad, en hechos ocurridos en 2008.

De acuerdo con el proceso investigativo, la víctima sufrió reiterados abusos sexuales en el barrio La Oportunidad de Riohacha. El agresor habría aprovechado la relación de amistad y confianza con los familiares de la víctima para acercarse y cometer los delitos.

La diligencia fue desarrollada en la carrera 7A con calle 37A, sector del Mercado Nuevo, donde personal de Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia estaban realizando labores operativas, de investigación y control.

Durante el procedimiento de captura, los uniformados le notificaron a Caro Morales la orden judicial vigente emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Riohacha y fue puesto a disposición de la Fiscalía URI Riohacha para continuar con el proceso judicial.

