El silencio del barrio Divino Niño, en Riohacha, se vio interrumpido tras el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de una bodega del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El hecho generó conmoción entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades al percibir fuertes olores provenientes del inmueble.

Le puede interesar: Dos hombres fueron hallados sin vida en zona rural de Santa Catalina, Bolívar

El cuerpo fue identificado como Douglas José Luzardo Bracho, ciudadano de nacionalidad venezolana. Su hallazgo se registró en una vivienda usada como centro de almacenamiento del PAE, ubicada en la carrera 12A1 con calle 37, en el perímetro urbano de la capital guajira.

Hasta el lugar acudieron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección judicial y ordenaron el traslado del cadáver a las instalaciones de Medicina Legal. Allí se adelantarán los estudios forenses que permitirán establecer con precisión la causa de la muerte.

Vea aquí: Obra de la Casa en el Aire tendrá una adición de $500 millones adicionales

De acuerdo con las primeras informaciones, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Sin embargo, las autoridades señalaron que se encuentran en proceso de verificación y análisis para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

El caso mantiene en expectativa a los habitantes del sector, quienes aseguran que nunca antes se había presentado una situación similar en la zona. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en las investigaciones correspondientes para determinar si la muerte de Luzardo Bracho estuvo relacionada con problemas de salud, factores ambientales o algún hecho distinto que aún no ha sido establecido.