Hay preocupación entre los habitantes del municipio de Santa Catalina, Bolívar, esto luego de que en horas de la mañana de este martes 9 de septiembre fueran hallados dos cuerpos sin vida tendidos sobre un campo abierto de la zona.

El macabro hallazgo se registró específicamente en el corregimiento de Colorado, mismo que mantiene entre la zozobra a los moradores de este caluroso centro poblado de la región, ya que los cadáveres registraban signos de tortura y graves heridas en varias partes del cuerpo.

Preliminarmente, las víctimas fueron identificadas como Jaisar Junior Natera y un hombre de nombre Roberto. Presuntamente, los fallecidos serían oriundos del municipio de Luruaco, Atlántico.

De acuerdo con el testimonio de los habitantes del municipio de Luruaco, los hombres se encontraban desaparecidos desde hacía cuatro días. Asimismo, días atrás había sido encontrada una motocicleta abandonada en una vía de la zona, hecho que llama la atención de los ciudadanos puesto que podría tener cierto vínculo con el caso.

Agentes de la Policía y el CTI de la Fiscalía se trasladaron hasta la zona enmontada para realizar la inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos.

La Policía de Bolívar recopila material probatorio con el propósito de avanzar en la investigación y así esclarecer los hechos de este caso de sangre.