La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y el Grupo GOES, realizó tres diligencias de allanamiento y registro en el barrio Carrizal de Barranquilla, logrando la captura en flagrancia de un sujeto conocido con el alias de Russo, de 24 años, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el operativo fueron incautados 124 gramos de marihuana, sustancia que era distribuida en el inmueble utilizado como lugar de expendio en la modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con labores investigativas, el capturado estaría vinculado en tres homicidios registrados en el barrio Carrizal durante el año 2024 en la modalidad de sicariato. Asimismo sería responsable de la comisión de homicidios selectivos para el control de las rentas criminales al servicio de la estructura criminal ‘Los Pepes’.

El hoy privado de la libertad registra cuatro anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y homicidio.

El Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Con esta captura logramos afectar de manera directa las estructuras criminales que operan en Carrizal, enviando un mensaje claro de que la Policía continuará desmantelando organizaciones dedicadas al narcotráfico y la violencia.”

La Policía Metropolitana de Barranquilla invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva de manera confidencial a la Línea Contra el Crimen 3178965523 o comunicándose con la línea de emergencias 123.