El Departamento de Policía Atlántico viene adelantando una ofensiva contra el delito en distintas modalidades.

Es así que, mediante labores investigativas, personal adscrito a la Seccional Investigación Criminal, (SIJIN), logran la captura de seis personas en flagrancia, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

Los capturados fueron identificados como: Fray de Jesús Cabarcas Pacheco alias Gancho, de 19 años de edad, quien presenta dos anotaciones por los delitos de falsedad marcaria y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Jhonatan Eduardo Flórez Ahumada alias Jhonatan, de 40 años de edad, quien presenta una anotación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Santiago Daniel Flórez Ahumada alias Santi, de 20 años de edad, quien presenta una anotación por el delito de violencia intrafamiliar.

Esteban Daniel Infante Flórez alias Estebita, de 19 años de edad, quien presenta una anotación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Harold William Rodríguez Ahumada alias Harold, de 22 años de edad, no presenta anotaciones judiciales.

Alfredo Enrique Álvarez Quiñonez alias Alfredo, de 24 años de edad, no presenta anotaciones judiciales.

El procedimiento de captura se llevó a cabo en la carrera 12 con calle 28F en el barrio Santa Rosa, municipio de Sabanalarga.

En labores de campo y de verificación por agentes de Policía judicial, observan frente a una vivienda deshabitada en la vía pública a seis personas con una actitud notoriamente sospechosa.

Al solicitarles un registro a estas personas, los oficiales les hallaron en su poder un arma de fuego tipo traumática calibre 9mm con un cargador y tres cartuchos para la misma, una granada, 10 panfletos extorsivos alusivos al Bloque Resistencia Caribe, un celular y dos motocicletas.

Con este resultado se afecta a las estructuras delictivas responsables de custodiar puntos de venta de estupefacientes, cometer hurtos, dinamizadores de homicidios selectivos y extorsiones en el municipio de Sabanalarga.

Este grupo trabajaba bajo las órdenes del ‘Gordo Jhan’ y forma parte de la organización criminal “Los Costeños” (BRC) al mando de alias Castor.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

La Policía invita a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana, la línea 123 está habilitada para el suministro de información.