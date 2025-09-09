Como Luis Noel Arredondo, de 25 años de edad, fue identificado el sujeto capturado por el delito de daños en bien ajeno, luego de que protagonizara un episodio de violencia intrafamiliar en la calle 8 del barrio Altos de Pimienta, de Valledupar, donde resultó afectado un ciudadano de 51 años, de ocupación vendedor ambulante.

Los hechos se registraron cuando, mediante labores de patrullaje preventivo en el barrio La Nevada, la central de radio informó sobre una presunta riña intrafamiliar en la dirección antes mencionada.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron una aglomeración de personas, siendo abordados por un ciudadano quien manifestó que su hijastro, al parecer, bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas, se encontraba al interior de la vivienda en actitud violenta, intentando agredir físicamente a su progenitora.

El denunciante autorizó el ingreso de la patrulla al inmueble. Una vez dentro de la residencia, se evidenció a Luis Noel Arredondo en alto estado de exaltación, profiriendo agresiones verbales hacia su madre. Al notar la presencia policial, el sujeto adoptó una actitud aún más violenta y desafiante contra los uniformados, lo que obligó al uso legítimo de la fuerza para reducirlo y proceder a su captura.

Durante la intervención de los policías, se constató que el capturado había ocasionado múltiples daños materiales en la vivienda, entre ellos: afectaciones a la reja delantera, ruptura de vidrios de una ventana, daño a un televisor, licuadora, espejo de la sala y puertas del inmueble.