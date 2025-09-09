A las afueras de la morgue de Medicina Legal, de Valledupar, se encontraban inconsolables los familiares de Raúl Blanco Tristancho, de 53 años, quien fue asesinado la madrugada de este martes 9 de septiembre, en medio de un atraco a las afueras de la carnicería donde actualmente estaba laborando por unos días que le habían dado de trabajo.

Este crimen sucedió en la transversal 23 #18C-01, del barrio Los Fundadores, a las afueras de la carnicería ‘Surti Carnes Lilibeth, donde la víctima se disponía a iniciar las labores del día y fue abordado por delincuentes que le intentaron quitar sus pertenencias y en medio del forcejeo fue herido de una puñalada que le costó la vida.

Sus allegados indicaron que por ser la carnicería un negocio familiar, donde también habitan en apartamentos continuos, Blanco Tristancho, alcanzó a caminar y pedir ayuda, pero estaba muy malherido. De inmediato alcanzaron a llevarlo al Hospital Rosario Pumarejo de López, pero llegó sin signos vitales.

Su cuñada, Amparo Álvarez, indicó que este era un hombre entregado al trabajo y a su familia. Tenía tres hijos y seis nietos.

“Un hombre muy de confianza, que le gustaba el trabajo, en estos días estaba en la carnicería, pero cuando no lo hacía trabajaba como mototaxi y la mensajería con nosotros mismos. La muerte de mi cuñado no puede quedar impune por ello pedimos a las autoridades que se haga justicia”, indicó Álvarez.

Por su parte, la comunidad del sector donde sucedió el crimen indicó a los medios de comunicación que los atracos son el ‘diario vivir’ a cualquier hora del día.

“No podemos salir de nuestras casas, nos atracan cuando salimos al trabajo, al mediodía también es peligroso y ni sentarnos en las terrazas podemos porque nos atracan”, indicó una ciudadana.

Con este asesinato la capital del Cesar registra 77 muertes violentas en lo corrido de 2025.