Un caso de maltrato animal desató indignación en redes sociales luego de que un perro muriera tras ser atropellado por una camioneta en el municipio de La Paz, Cesar.

El conductor fue identificado como Fabián Fernando Costa Morón, esposo de la concejal de ese municipio, Belsica María Calle Moscote.

El hecho fue registrado en un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa la intervención de dos policías que llegaron al lugar del accidente para solicitar la documentación del señalado responsable.

Durante el procedimiento, uno de los uniformados le advierte a Costa que se encontraba bajo los efectos del alcohol, a lo que este respondió: “Yo lo recojo, compa, y lo entierro, tranquilo”.

La reacción generó molestia entre los presentes y entre los propios agentes. “Eso no es así”, replicó el policía y le pidió la cedula, mientras otro familiar del conductor intentaba calmar la situación, pidiendo que no se hiciera un “show mediático” por lo ocurrido.

Fabián Costa, esposo de la concejal Belsica Calle Moscote, atropelló a un canino

“¿Me vas a empapelar a mí?”, respondió el hombre. Sin embargo, el uniformado insistió: “Mató al perro, hermano”, recalcando que, además de la afectación al animal, el conductor pudo haber puesto en riesgo la vida de personas.

Asimismo, la autoridad deja constancia de que el hombre estaba en “aparente estado de alicoramiento”.

“Voy a dejar el precedente. Recuerde que está en aparente estado de alicoramiento y le siento el aliento alcohólico… Hubiera podido ser un niño”, dice al policía en el video.

Finalmente, pidió refuerzos para continuar con el procedimiento. Sin embargo, no se sabe qué pasó al final y la concejal Belsica María Calle Moscote no ha entregado declaraciones sobre el incidente.

Belsica Calle Moscote fue denunciada ante la Fiscalía por presuntamente agredir física y verbalmente a una joven

Al parecer no es la primera vez que esta concejal tiene problemas con la justicia, pues medios locales señalaron que agredió a una trabajadora de logística durante el Carnaval de La Paz en 2025.

“Belsica María Calle Moscote, concejala de La Paz, fue denunciada ante la Fiscalía por presuntamente agredir física y verbalmente, además de amenazar de muerte, a Andrea Yama Rumbo, joven de logística de los carnavales”, reseña el medio.

Asimismo, detalla: “La concejala se molestó cuando le impidieron el ingreso a la tarima para hablar con el alcalde, lo que habría desatado su reacción violenta. La agresión ocurrió luego de que la funcionaria merodeara el lugar en busca de la joven”.

Pero, de este caso tampoco se conoció el veredicto. “Usted no sabe quién soy yo”, fue la frase que la concejala le expresó a la joven en su momento.