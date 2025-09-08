La Gobernación de La Guajira, a través de la Secretaría de Gobierno, realiza un diplomado en participación ciudadana y fortalecimiento comunal, un proceso formativo que ya beneficia a 840 comunales en Maicao y Riohacha.

Este diplomado, dirigido a presidentes, dignatarios y miembros de Juntas de Acción Comunal, está diseñado para brindar herramientas en temas como organización comunitaria, formulación de proyectos, liderazgo social, gestión pública y control social. La formación se desarrolla en módulos, y actualmente los participantes avanzan en el tercer módulo.

En la más reciente jornada, realizada en el distrito de Riohacha, el gobernador Jairo Aguilar Deluque sostuvo un acercamiento directo con los comunales, escuchando sus propuestas y reafirmando su compromiso de trabajar de la mano en pro de las distintas comunas.

“Este tipo de capacitaciones son fundamentales porque nos permiten generar conciencia, prepararnos y fortalecer una verdadera participación social y democrática. La transformación no la hace solo el gobernador, la construimos juntos”, dijo el mandatario durante el encuentro.