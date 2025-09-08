Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, se pronunció en la tarde de este lunes sobre el polémico viaje de algunos alcaldes colombianos a Washington, Estados Unidos, con el objetivo de reunirse con algunos congresistas del país norteamericano.

La misión internacional, a la que finalmente solo han confirmado Alejandro Eder, alcalde de Cali, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, despertó la furia del presidente Gustavo Petro.

“Para asuntos de política exterior colombiana, alcalde que suplante las funciones constitucionales del presidente comete un delito”, expresó Petro en la red social X.

Ni idea quien se inventó lo de ir a Washington a hablar sobre 'certificación antidrogas', un asunto de Estado donde los mandatarios territoriales no estamos facultados a tratar.



En lo personal, no tengo la intención de desafíar al Presidente de la República, ni mucho menos, así… — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) September 8, 2025

En este sentido, Turbay aclaró: “Ni idea quien se inventó lo de ir a Washington a hablar sobre ‘certificación antidrogas’, un asunto de Estado donde los mandatarios territoriales no estamos facultados a tratar. En lo personal, no tengo la intención de desafíar al Presidente de la República, ni mucho menos, así algunos insisitan en tal propósito. Al jueguito provocador de ‘quien parte la patilla’, no le apostamos en #Cartagena“.

“Cuando alzamos la voz lo hacemos para reclamar por lo justo. De resto, respetamos la figura constitucional del presidente y siempre estaremos dispuestos al trabajo aunado con el Gobierno Nacional en pro del desarrollo”, agregó.

Posteriormente, el alcalde cartagenero señaló:“Suficientes conflictos tiene este país como para atizar otra llama peligrosa, innecesaria y dañina. Si es para sumar y multiplicar acá estaremos; allá quienes insistan en dividir para sumas particulares. Iremos a Estados Unidos -cuando el Concejo me faculte-, con el mismo propósito al que hemos viajado en otras ocasiones al extranjero con invitación formal, a afianzar lazos de cooperación internacional, a traer inversión para Cartagena, y a promovernos como un Destino seguro para el comercio y el turismo responsable”.