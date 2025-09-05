La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) participa, mediante su director, Samuel Lanao, y el coordinador Ambiental, Eliumat Maza, en el encuentro Regional para la Educación Ambiental Marino- Costera, evento que se realiza en El Salvador.

En este encuentro se espera lograr el fortalecimiento al Programa Mesoamericano de Educación Ambiental, en el marco del acuerdo de voluntades formalizado con las Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales Urbanas del Caribe colombiano, “Educación Ambiental transformadora”.

Participan autoridades ambientales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

En la actividad se desarrolla la agenda académica, educativa ambiental de avances, retos y prospectivas con participación de los directores de las corporaciones y autoridades ambientales urbanas del Caribe colombiano, quienes presentarán sus potencialidades en educación ambiental, investigación, que redunde en aportes de cooperación entre países en contextos “Mesoamérica Oceánica”.

El director de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, presentó detalles y acciones del programa de educación ambiental de la corporación, así como la implementación de la política pública intercultural de educación ambiental, a través de diferentes actividades; la creación y fortalecimiento de los vigías ambientales de La Guajira y el fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales en educación ambiental.

Igualmente explicó ante los asistentes el desarrollo de proyectos ambientales con instituciones educativas, la implementación de proyectos con comunidades rurales en técnicas agrarias sostenibles y sistemas agroforestales, la realización de jornadas de capacitación y sensibilización en áreas protegidas y las acciones que se llevan a cabo para el fortalecimiento de los negocios verdes de La Guajira.

El director dio a conocer las doce áreas protegidas que ha declarado la Corporación en el departamento y cómo se construyó el Plan de Acción 2024-2027 con la participación de la comunidad de los quince municipios de La Guajira.