En horas de la mañana de este miércoles 27 de agosto fue difundida en redes sociales una noticia sobre el supuesto asesinato a bala de un enfermero en Maicao, La Guajira, quien habría aparecido amarrado y con signos de tortura, sin embargo las autoridades indicaron que es falsa.

Leer más: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, decidió pasar su duelo fuera de Colombia

Aunque el supuesto crimen se habría originado por presuntos motivos pasionales, al encontrar una carta al lado de su cuerpo con la frase: “Las mujeres ajenas se respetan”, la Policía del departamento aseguró que este caso es completamente falso y que se trata de una “fake”.

Se había dicho en un principio que la víctima era Luis Manuel Sotelo Jiménez, de 37 años, quien era oriundo de Montelíbano, Córdoba, y residía en Maicao, donde se desempeñaba como enfermero, además que el cadáver estaba amarrado de pies y manos, y presentaba varias heridas causadas aparentemente con arma de fuego.

Ver también: Tragedia en Olaya: “Obreros se encontraban realizando labores de construcción en uno de los pisos”

Por el momento este medio verificó con las autoridades competentes este caso del supuesto hallazgo en la vía Maicao-Uribia, y está a la espera de datos adicionales.