El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida y con heridas causadas, al parecer, con arma de fuego, en el área rural del municipio de Maicao; caso que se suma al sin número de hechos violentos en esta zona del departamento de La Guajira.

La víctima fue identificada como Brayan David Ochoa Bustamante, de aproximadamente 35 años de edad, quien presentaba una herida a la altura del pómulo izquierdo.

El hallazgo fue reportado en la tarde de este domingo 24 de agosto, en la trocha El Molino, vía que conduce hacia el corregimiento de La Majayura, en la municipalidad en mención.

Según la información preliminar, el cuerpo fue avistado por transeúntes y residentes del sector, quienes lo trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital San José, donde los galenos en turno indicaron que ya no tenía signos vitales.

Se conoció que, posteriormente el cadáver fue entregado a sus familiares de acuerdo a usos y costumbres de la cultura wayuu, quienes lo trasladaron hasta el barrio Villa Maicao, donde residía.

Finalmente, investigadores de la Policía Judicial iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del crimen y la captura de los responsables.