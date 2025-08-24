La Alcaldía de Barranquilla informó que desde este lunes se llevarán a cabo cierres viales en algunos sectores de la ciudad por la grabación de una serie.

La restricción regirá este 25 y 26 de agosto, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., en la carrera 54 y 58 entre calles 68 y 59, y la calle 64 entre carreras 53 y 54.

De igual manera, se aplicará nuevamente desde el próximo 11 de septiembre hasta el 12 del mismo mes en el horario de 11:00 a.m. a 2:00 a.m.

Los conductores que transitan por la carrera 54 sentido oeste-este, deben tomar la calle 68 sentido norte-sur hasta la carrera 47.

A su vez, los usuarios viales que transitan sentido este-oeste, deben tomar la carrera 58 desde la calle 64.

Por otro lado, los vehículos que transitan por la carrera 58 oeste-este, deben tomar la calle 68 sentido sur-norte hasta la carrera 59.

También, los que transitan por la calle 64, deben tomar la carrera 53 hasta la calle 68 sentido sur- norte.