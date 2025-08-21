La situación de criminalidad en el municipio de Maicao tiene en alerta a las autoridades de La Guajira, con el nuevo atentado sicarial que deja a dos personas de sexo masculino muertas y otra herida.

Las víctimas mortales respondían al nombre de Brinolfo José Palmar Fernández, quien presentó heridas en la caja torácica y en la cabeza, y Venancio Iguarán Iguarán, que fue impactado a la altura del tórax.

Por su parte, el lesionado, identificado como Eluterio Palmar Fernández, permanece bajo estricta observación en un centro asistencial de la municipalidad en mención, por un disparo que recibió en la cabeza.

La acción delincuencial se registró en la tarde de este miércoles, en jurisdicción del barrio Las Torres, en el perímetro urbano de la localidad fronteriza.

La información preliminar da cuenta que, hasta el lugar llegaron hombres fuertemente armados a bordo de dos motocicletas y los mismos dispararon en repetidas oportunidades contra los mencionados, que se encontraban departiendo y escuchando música debajo de un árbol.

Tras culminar la seguidilla de disparos, huyeron con rumbo desconocido. Por su parte, familiares de las víctimas intentaron auxiliarlos, pero solo se llevaron a uno, debido a que los otros dos ya no tenían signos vitales.

Investigadores de la Policía Judicial iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del atentado y dar con la captura de los sicarios.