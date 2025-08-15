En las últimas horas, las autoridades activaron rutas de emergencias ante el reporte de una intoxicación masiva en un colegio indígena en jurisdicción del municipio de Maicao.

Se conoció que los estudiantes menores de edad y profesores que presentaron síntomas severos, fueron trasladados la Clínica Asocabildos y el Hospital San José, donde reciben atención médica especializada.

El caso se registró Institución Educativa Indígena de Pipamana, vía al municipio de Uribia, a la altura del kilómetro dos.

Mediante un comunicado, las autoridades locales indicaron que “que se han activado las rutas de atención establecidas y se adelanta la investigación pertinente para determinar las causas de las afectaciones presentadas”.

De igual manera, resaltan que ningún estudiante ha presentado un estado crítico y que todos se encuentran bajo observación médica o familiar, según corresponda.

“Se solicita a las familias monitorear constantemente a los estudiantes que se encuentren en casa e informar de inmediato a la institución cualquier novedad o cambio en su condición”, finalizó.

