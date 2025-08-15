Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

En una operación interinstitucional entre el Gaula Militar de la Décima Brigada, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados 13 presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado-GAO- Clan del Golfo, en el departamento de La Guajira.

Durante el desarrollo de la diligencia fueron privadas nueve personas por orden judicial y cuatro en flagrancia. Además, incautaron siete armas cortas, varias municiones, cinco celulares, dos motocicletas y gramos de marihuana listos para su distribución.

Según revelaron las autoridades, los capturados serían miembros activos de la subestructura urbana José Morelo Peñate del Clan del Golfo, entre ellos sus principales cabecillas: alias Manolo y alias Mateo, en Riohacha.

Alias Mateo estaría presuntamente vinculado a por lo menos ocho homicidios ocurridos en el municipio de Riohacha, además de delitos como hurto y otros actos violentos que mantenían en zozobra a la comunidad.

Por otro lado, la entidad militar indicó que con esta acción se debilita de manera significativa la capacidad criminal y de intimidación de esta estructura, que buscaba consolidar su presencia en zonas urbanas de La Guajira.