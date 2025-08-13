La violencia en La Guajira sigue cobrando vidas. En esta oportunidad, desconocidos atacaron con arma de fuego a un hombre en la noche de este 12 de agosto, en el área rural del municipio de Fonseca, en el sur del departamento.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Carlos Valentino Romero Ferreira, de 54 años de edad, natural de Santa Marta, Magdalena, y que residía en el sector de Potrerito.

El sonido de las detonaciones alertaron a los transeúntes y residentes del caserío Los Altos, por lo que algunos se acercaron a percatarse de lo sucedido y encontraron al samario, entre la maleza, a un costado de la carretera, gravemente herido.

Lo trasladaron hasta la sala de urgencias del E.S.E. Hospital San Agustín, donde los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su muerte.

Aunque a simple vista parecía que se trataba de un accidente de tránsito, las autoridades confirmaron que se trató de un atentado sicarial.

Se conoció que Romero Ferreira se movilizaba a bordo de una motocicleta marca Bajaj Bóxer CT 100, cuando fue interceptado por sujetos que le dispararon a quemarropa en repetidas ocasiones y huyeron.

Para los actos urgentes e inspección fue delegado un personal del grupo de homicidios de la Policía Judicial, que trasladó el cadáver en el vehículo del Laboratorio Móvil de Criminalística a la sede de Medicina Legal. Al mismo tiempo, los investigadores adelantan labores para establecer los móviles del crimen y dar con la captura de los responsables.