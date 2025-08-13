Tras el reporte del macabro hallazgo de dos cuerpos amarrados y con múltiples heridas de bala en el área rural de Riohacha, La Guajira, las autoridades lograron identificar a las víctimas.

Una respondía en vida al nombre Edwin José Epinayu Boriyu, de 22 años, quien registraba anotaciones por el delito de hurto en 2021 y 2022, así como por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego en 2020.

Por su parte, la otra es Tomás Siosi Uriana, también de 22 años.

El hallazgo se registró en la tarde de este martes 12 de agosto, a la altura del kilómetro 11, cerca del cementerio Gente como Uno, en la vía que de la capital del departamento conduce hacia el corregimiento de Cuestecitas.

Según la información preliminar, residentes del sector y transeúntes avistaron los cadáveres y reportaron el caso ante las autoridades.

Minutos después, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial llegó al sitio para realizar los actos urgentes e inspección a cadáver, para trasladarlos hasta la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Riohacha, para el proceso de identificación, pero sus familiares los retiraron del lugar, de acuerdo con sus usos y costumbres.

Finalmente, los investigadores iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del doble homicidio.