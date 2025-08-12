Personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía 01 Local EDA, realizó un allanamiento y registro en el perímetro urbano de Riohacha.

Durante la operación fueron capturados Onalbis Rafael Agresoth Pereira, de 41 años, y Carlos Arturo Villar Castro, de 25 años, a quienes les encontraron 526 gramos de marihuana y 30 gramos de bazuco.

La diligencia se registró en una casa ubicada sobre la calle 22 con carrera 1B, jurisdicción del barrio 7 de agosto.

De acuerdo con las investigaciones, el inmueble era presuntamente utilizado para el expendio de drogas en menores cantidades, actividad ilícita con la que se obtenían rentas criminales cercanas a los 2 millones de pesos diarios.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 01 Local EDA – Riohacha, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.