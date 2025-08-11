En la mañana de este lunes, un hecho de violencia alteró la tranquilidad de los habitantes en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Durante la acción en mención un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego por desconocidos.

La víctima fue identificada por las autoridades como Dimas José Rodríguez Tapia, de 58 años.

El atentado se registró a las 7:00 a.m. sobre la carrera 32 con calle 22, en jurisdicción del barrio Las Tunas.

Según la información preliminar, sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar. El que hacía las veces de parrillero, sacó una pistola calibre 9mm, sin mediar palabras le disparó en repetidas oportunidades a la altura de la cabeza y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Ante las detonaciones, los residentes del sector salieron a ver lo que sucedía y hallaron tirado en el suelo a Rodríguez Tapia, a quien intentaron auxiliar, pero se percataron de que ya no tenía signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, se encargó de los actos urgentes e inspección judicial. Así mismo, investigadores iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del crimen y la captura de los responsables.