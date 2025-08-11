Como Juan Carlos Carrillo Ayala fue identificado el joven tatuador, de 23 años de edad, que resultó muerto en la madrugada del domingo anterior, en medio de un ataque a tiros que se registró en el barrio El Ferry, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

Registros policiales señalaron que Carrillo Ayala, residente en la zona, fue citado por un sujeto conocido con el alias de ‘El Negro’ en la carrera 7C con calle 4 y en ese mismo punto fue tiroteado hacia las 2:50 de la madrugada.

Testigos habrían manifestado a policías que los hechos ocurrieron en momentos en que la víctima sostenía una conversación con otra persona, sin precisar si era o no ‘el Negro’, y de repente ese desconocido le asestó al menos tres balazos en el torso.

Posterior al ataque, Juan Carlos Carrillo fue auxiliado por la comunidad y trasladado al P.A.S.O. La Luz-Chinita, en donde se reportó su deceso debido a la gravedad de las heridas.

Sobre alguna hipótesis del crimen, las autoridades señalaron que están en etapa de construcción, pues familiares de la víctima negaron amenazas o problemas personales.

De Juan Carlos Carrillo Ayala también se dijo que en algún momento de su juventud integró una escuela de boxeo del campeón mundial de boxeo Eder González, incluso alcanzó a asistir a campeonatos y tuvo proyectadas peleas a nivel internacional.

Sin embargo, de un momento a otro, decidió apartarse de la fundación y se dedicó al arte de los tatuajes.