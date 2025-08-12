En una rápida reacción, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de tres sujetos señalados de participar en el hurto de cableado eléctrico de la red pública en zona rural del municipio de Barrancas, La Guajira.

Leer más: Procuraduría solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar fallo condenatorio a Álvaro Uribe

Los privados de la libertad fueron identificados como Jesús David Gómez Zabaleta, de 29 años, César Jesús Zabaleta González, de la misma edad y José Gregorio Machado Muñoz, de 27 años.

La diligencia se registró en un sector de la orilla del río, donde fueron interceptados los mencionados cuando se movilizaban en tres motocicletas de placas JZR-37C, AYS-80C y SVK-29C.

Al ser interceptados, le hallaron tres bultos de color blanco que contenían aproximadamente 110 metros de cable de aluminio, cortados en pequeños tramos, pertenecientes a la red eléctrica pública del municipio de Barrancas. El material recuperado tendría un valor comercial de 300 millones de pesos.

Ver también: María Carolina Hoyos recordó cómo fue el último día que se vio con su hermano Miguel Uribe: “Sabía que me derretía por él”

Los capturados deberán responder por el delito de hurto, mientras que el cableado recuperado y las motocicletas incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI en turno para el proceso judicial correspondiente.