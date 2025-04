La comunidad riohachera se encuentra aún consternada por el caso de un robo “de película” ocurrido en el aeropuerto de la capital de La Guajira el pasado miércoles 9 de abril.

Un carro de valores de la empresa BRINKS, que se encontraba en labores de entregar un paquete, fue abordado por desconocidos, que intimidaron a los empleados con armas de fuego, y se llevaron el botín.

Los criminales, armados con fusiles y a bordo de una camioneta Toyota Prado, tomaron al menos 12 tulas cargadas de dinero luego de apuntarles a los guardas y a los empleados del vuelo que tenía como destino la ciudad de Bogotá.

Tres de las tulas fueron recuperadas por labores policiales en la tarde del mismo día. Según el reporte, lo recuperado sumó más de 2.100 millones de pesos.

Ahora, de acuerdo a declaraciones de una mujer llamada Andrea en La FM, un cajero en la ciudad de Riohacha estuvo dando billetes “chamuscados”.

“Fui a sacar plata del cajero como cualquier otro día, y cuando el billete salió... tenía partes chamuscadas. Pensé que era una broma o un error, pero luego escuché que era dinero del robo. ¡Me quedé fría!”, dijo la mujer.

Por supuesto que usuarios en redes sociales no han dudado en relacionado esto con el caso del robo, pues parte del dinero no se han podido recuperar. Además, las entidades bancarias no se han manifestado hasta el momento, pues el caso de Andrea no es el único presentado en los últimos días.