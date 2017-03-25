La Superintendencia Nacional de Salud ratifico el retiro de cinco EPS del departamento de La Guajira, porque según el organismo no estaban cumpliendo con su tarea.

La decisión se tomó luego del análisis y después de agotados todos los recursos legales, según informó el superintendente Norman Julio Muñoz, quien explicó que en el último trimestre del 2016, se realizaron 14 auditorías a estas Entidades Promotoras de Servicios de Salud habilitadas en el régimen subsidiado.

Las EPS retiradas son Coosalud, Comparta, Ambuq, Comfacor y Nueva EPS, cuyos usuarios pasarán a las EPS receptoras que son Anaswayuu, AIC, Comfaguajira y Cajacopi.

'Hasta el 31 de marzo los 185.258 afiliados recibirán la atención sin interrupciones y la asignación de estos debe darse sin ninguna clase de traumatismos', manifestó el superintendente.

​​Transcurridos noventa (90) días contados a partir de 1 de abril de 2017, los usuarios podrán escoger libremente la EPS​ a la cual desea pertenecer dentro de las que operan en su municipio de residencia y que pertenezcan al régimen subsidiado.

Agregó que se están desplegando todas las acciones necesarias para la garantía, como la socialización del proceso con las autoridades indígenas del departamento.

​​La depuración de EPS en este departamento obedece en gran medida a la necesidad de preparar el camino para la entrada del Modelo Integral de Atención en Salud, informó.

Muñoz había informado del retiro de estas EPS durante su visita a La Guajira el pasado 10 de marzo, cuando afirmó que las 17 entidades que quedan operando en esta región están siendo vigiladas.

'Había una gran proliferación de EPS aquí, por eso hicimos una evaluación técnica y luego jurídica para surtir todo el proceso que terminó con la salida de estas instituciones', indicó.