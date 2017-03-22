Indígenas wayuu protestan desde esta mañana en la secretaría de Educación de Riohacha para reclamar celeridad en la contratación a docentes de centros etnoeducativos, en el plan de alimentación y transporte escolar para 17 escuelas rurales ubicadas en la vía a Valledupar y Troncal del Caribe.

A la ocho de la mañana ya estaban las autoridades tradicionales con sus comunidades frente a la dependencia de educación, esperando que la delegada del ministerio de Educación, asignada por el Gobierno luego de la intervención, les resuelva sus necesidades en educación.

Los indígenas señalan que ya han pasado tres meses de haber comenzado el año lectivo y no se ha definido la contratación laboral ni se han ejecutado los programas para beneficiar a los niños wayuu.

'Ya estamos en Semana Santa y llegan las vacaciones de junio, no se ha definido esta situación, el proceso está muy lento ya se están presentando casos de deserción entre los estudiantes', expresó Ubeimar Diosa, manifestante.

Una comisión de autoridades tradicionales permanece dentro de las instalaciones de la secretaria de Educación mientras afuera otro grupo a través del baile de la yonnna reclaman sus derechos a la educación bajo enfoque diferencial.

La Asociación de Educadores de La Guajira ha programado para este jueves un paro departamental precisamente para reclamar por el incumplimiento para el nombramiento de etnoeducadores. Contratación de Operadores de educación. Alimentación y transporte escolar. Salud digna.