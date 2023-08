Atención: ‘Abusador de la Moto Negra’ habría vuelto a actuar en Barranquilla

Ella le preguntó al hombre el por qué tomó aquella ruta; sin embargo, este contestó que se dirigía al desvío del puente del barrio Siete de Abril, para así ir rumbo a Soledad. No obstante, el camino se volvía cada vez más oscuro.

“Se metió por Los Almendros y yo empiezo a sospechar, por lo que sigo mandando ubicación en tiempo real a unos amigos que vivían cerca de la zona y medio pude contar lo que pude. Intenté tirarme de la moto, porque vi que íbamos por un lugar que no conozco, pero me agarró duro de la pierna y empezó a amenazarme diciéndome que me iba a pegar un tiro y que me iba a dejar ahí tirada”, añadió.

Una vez en aquella zona enmontada, el individuo la lanzó contra el suelo: “Me quitó todo, la clave de mi celular, mis pertenencias, todo”.

“Intenté defenderme pero no pude, él me golpeó. Cuando quise agarrarle la placa de la moto, empezó a insultarme y decirme que no mirara, porque sino me golpeaba la cabeza. En el instante que se va yo alcanzo a levantarme, tenía mi jean todo roto de un lado, estaba sola”, manifestó Laura.