Tras casi diez meses de búsqueda, las autoridades lograron la captura de José Ignacio Londoño Corredor, alias Nacho, señalado asesino del fiscal 30 local de Barranquilla, Norbey Ruiz Correa.

Leer más: CTI de la Fiscalía confirma captura del señalado asesino del fiscal Norbey Ruiz Correa

El operativo se desarrolló en el barrio La Gloria, en el suroccidente de la ciudad, mediante diligencia de allanamiento y registro adelantada por el Gaula de la Policía Nacional, mediante orden judicial.

El crimen ocurrió el pasado 19 de febrero del presente año en el barrio Galán, cuando el funcionario judicial fue abordado por un delincuente armado en medio de un atraco.

En videos de cámaras de seguridad, que luego circularon en redes sociales, quedó registrado el ataque: tras un forcejeo, el agresor le disparó en varias ocasiones y huyó del lugar. Ruiz Correa fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde se confirmó su fallecimiento.

Las investigaciones indican que el fiscal habría sido marcado minutos antes dentro de una entidad bancaria cercana al centro comercial Parque Alegra, lo que reforzó la hipótesis de un fleteo. La rápida identificación del presunto responsable se dio, en buena parte, por el análisis de esos registros audiovisuales y otros elementos materiales probatorios.

Un cambio de imagen para despistar

Al momento de su captura, alias ‘Nacho’ presentaba una apariencia distinta a la registrada en los videos del día del crimen. Lucía trenzas de color azul llamativo y una barba, un cambio de imagen que habría sido utilizado para despistar a las autoridades durante el tiempo que permaneció prófugo. Incluso pudo notarse que tenía algunos kilos de menos.

José Ignacio Londoño Corredor, de 31 años de edad, señalado homicida del fiscal.

Se escondía en casa de un familiar

De acuerdo con el informe oficial de la Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico, Londoño Corredor se encontraba resguardado en una vivienda del barrio La Gloria. En el lugar, al momento del allanamiento, estaba en compañía de quien sería su madre y una hermana, lo que refuerza la tesis de que se ocultaba con apoyo de su entorno cercano.

El capturado será imputado por homicidio agravado y será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de la captura y la solicitud de medida de aseguramiento. Además, registra una orden de captura vigente desde agosto de 2023 por el delito de hurto calificado agravado.

Durante el tiempo que tomó esta investigación, las autoridades ya habían capturado a otro presunto implicado, alias Beso, señalado de conducir la motocicleta y transportar a ‘Nacho’ el día del homicidio del funcionario.