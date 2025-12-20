El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con iNNpulsa Colombia, abrió la convocatoria del programa ALDEA+, una iniciativa que busca identificar y fortalecer emprendimientos de base tecnológica consolidados y con alto potencial de crecimiento, con el fin de acelerar su desarrollo empresarial y apoyar su expansión internacional.

ALDEA+ es un programa especializado que surge de acercamientos bilaterales liderados por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, y que se concreta en una inversión superior al millón de dólares, destinada a fortalecer a los emprendimientos tecnológicos del país y a dinamizar el ecosistema de innovación colombiano.

El programa nace en el marco de la iniciativa internacional Youth Startup Academy Colombia, en alianza con la Agencia Coreana de Pymes y Startups (KOSME) y el Centro de Comercio Internacional (ITC), lo que le otorga un enfoque global orientado a la transferencia de conocimiento, la inversión y la internacionalización.

Según la ministra Diana Marcela Morales, este tipo de iniciativas responden a una política del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Gobierno del Cambio, enfocada en generar espacios de cooperación bilateral con países aliados para atraer conocimiento, inversión y oportunidades al tejido empresarial y emprendedor, impulsando la innovación como motor del desarrollo económico.

Los emprendimientos seleccionados en ALDEA+ recibirán un acompañamiento integral y especializado, a través de una metodología probada, que se desarrolla en tres etapas: postulación y selección, diagnóstico y planificación, e implementación de servicios enfocados en el crecimiento y la internacionalización.

Por su parte, el gerente general de iNNpulsa Colombia, Héctor Julio Fuentes Durán, destacó que, con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Gobierno del Cambio, se continúa trabajando junto a aliados internacionales para abrir nuevas oportunidades a los emprendedores colombianos y fortalecer la competitividad de sus productos y servicios en mercados extranjeros.

Las empresas que hagan parte del programa recibirán un váucher de hasta 80 horas de acompañamiento, que podrán redimir en mentorías especializadas en levantamiento de inversión e internacionalización, consultorías estratégicas en aceleración internacional, alianzas corporativas, apalancamiento financiero, growth, métricas y ventas exponenciales, así como en el diseño de un plan de expansión internacional a la medida de cada emprendimiento.

Para postularse, las empresas interesadas deben estar formalmente constituidas, tener menos de 10 años de operación comercial, contar con un modelo de negocio basado en tecnologías como Inteligencia Artificial, Blockchain, Biotecnología o Internet de las Cosas (IoT), demostrar validación de mercado a nivel nacional y disponer de un equipo emprendedor de al menos dos personas.

Los emprendedores que cumplan con este perfil podrán postularse a través del sitio web de iNNpulsa Colombia y participar en la sesión informativa que se realizará el 23 de diciembre a las 11:30 a. m., donde podrán resolver inquietudes sobre el proceso de selección y los beneficios del programa.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia continúan trabajando de manera articulada por el fortalecimiento del ecosistema empresarial y emprendedor del país, promoviendo la innovación y la internacionalización como ejes clave del desarrollo productivo de Colombia.