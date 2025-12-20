El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación le solicitaron a la Cancillería a que inicie los trámites para la solicitud formal de la extradición de Zulma Guzmán, la mujer señalada de envenenar con talio a dos niñas en abril pasado.

Lea también: Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el salario mínimo estaría por encima de la inflación

“Se requiere adelantar las gestiones pertinentes ante las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con el fin de presentar solicitud de captura provisional y formalización del pedido de extradición respecto de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro”, se lee en la carta enviada al director de Asuntos Jurídicos Extranjeros, Jhon Jairo Camargo Motta.

La procesada fue capturada el pasado 16 de diciembre en el río Támesis, en Londres, en momentos en el que intentaba supuestamente suicidarse, por ello su detención se dio bajo los criterios de la ley de salud mental.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres confirmó en un comunicado que el martes sus efectivos atendieron una llamada de aviso de una mujer “en situación de peligro”.

Lea también: Juez niega medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro por el caso Fucoso: enfrentará el proceso en libertad

“La Unidad Policial Marítima de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 GMT y fue trasladada al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, indicaron en su momento.

De acuerdo con los medios británicos, la mujer habría llegado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre pese a estar prófuga de la justicia colombiana y tener sobre ella una orden de búsqueda internacional -o ‘Notificación Roja’- por parte de la Interpol emitida a principios de este mes.

Tras confirmarse su identidad, las autoridades británicas formalizaron su detención y dieron inicio a los trámites para su proceso de extradición a Colombia, que podría tardar varios meses.

Lea también: “¿Cómo se le ocurre a esta ilustre ponerle el uniforme de nuestras fuerzas militares?”: Petro tras foto de Pastrana con Ghislaine Maxwell en el caso Epstein

El caso por el que se le señala a Guzmán y que estremeció al país ocurrió el pasado 5 de abril cuando tres adolescentes y el hermano mayor de una de ellas, de 21 años, fueron ingresados en una clínica de Bogotá con síntomas de intoxicación tras ingerir alimentos en casa de la familia De Bedout, en un barrio acomodado de la capital, donde las menores se habían reunido para pasar el día y hacer galletas.

Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, murieron horas después de ingerir dos frambuesas envenenadas con talio.

Guzmán Castro es la principal sospechosa de este doble crimen al ser ella, según apunta la investigación, la que envió las frambuesas con chocolate en las que venía el talio.