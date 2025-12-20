Un juez de control de garantías legalizó la captura de José Ignacio Londoño Cordero, conocido con el bajo mundo con el alias de Nacho, señalado como presunto responsable del homicidio del fiscal Norbey Ruiz Correa, ocurrido el pasado 19 de febrero en Barranquilla.

La detención se produjo durante un operativo adelantado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo del Gaula de la Policía Nacional, en el barrio La Gloria, en el suroccidente de la ciudad, donde el hombre se encontraba oculto tras varios meses de búsqueda.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió en el barrio Galán, cuando el fiscal Ruiz Correa fue atacado con arma de fuego en medio de un atraco. Desde ese entonces, las autoridades mantenían activa la búsqueda del responsable.

Las autoridades señalaron que el hoy capturado habría permanecido prófugo durante cerca de diez meses, tiempo en el que habría cambiado su apariencia física para evadir los controles y dificultar su identificación.

Durante el tiempo que tomó esta investigación, las autoridades ya habían capturado a otro presunto implicado, alias Beso, señalado de conducir la motocicleta y transportar a ‘Nacho’ el día del homicidio del funcionario.

Tras la legalización de la captura, la Fiscalía continuará con la audiencia de imputación de cargos por homicidio agravado y solicitará una medida de aseguramiento intramural, mientras avanzan las diligencias judiciales en este caso.