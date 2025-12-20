Un violento hecho de inseguridad se registró en la noche de este viernes 19 de diciembre en el barrio Los Trupillos, en el suroccidente de Barranquilla, donde un mototaxista resultó gravemente herido tras ser víctima de un atraco.

El caso ocurrió hacia las 8:00 de la noche en la calle 28 con carrera 23, cuando Juber Eliuth Jiménez, quien se dedica de manera informal al mototaxismo, se desplazaba en su motocicleta y fue interceptado por dos sujetos que también se movilizaban en un vehículo similar.

Según versiones preliminares, el parrillero descendió de la moto, desenfundó un arma de fuego y le exigió a la víctima que entregara el vehículo.

Al oponer resistencia, uno de los delincuentes le disparó directamente en la cabeza, dejándolo tendido sobre la vía, mientras los atacantes huían del lugar llevándose la motocicleta.

Gravemente herido, Jiménez fue auxiliado por la comunidad y trasladado de urgencia al Nuevo Hospital Barranquilla, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de la lesión.

Tras el ataque, uniformados de la Policía Nacional iniciaron un operativo de búsqueda apoyados con el GPS de la motocicleta robada. Aunque los presuntos atracadores no fueron capturados, las autoridades lograron recuperar el vehículo horas después, abandonado en otro sector de la ciudad.

Se conoció que la víctima reside en el barrio Las Nieves y es padre de dos niños recién nacidos. Mientras tanto, familiares y allegados permanecen a la espera de su evolución médica, en medio de la preocupación que genera este nuevo episodio de violencia urbana.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.