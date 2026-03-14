Como Hugo Luis Escorcia Rambao, de 31 años fue identificado el hombre que murió tras ser víctima de un ataque sicarial ocurrido en la tarde de este sábado en en el barrio La Popa al la altura de una estación de servicio del municipio de Malambo.

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De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el hombre se encontraba sentado en un kiosko donde se reunen varios mototaxistas ubicado en la calle 18 con carrera 13, en inmediaciones de la bomba Zeuss, cuando dos sujetos que se movilizaban en un motocarro llegaron al lugar y uno de ellos le disparó en varias ocasiones.

Tras el ataque, la víctima quedó gravemente herida y fue auxiliada por personas que se encontraban en el sector, quienes la trasladaron a la Clínica Campbell de Malambo, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Unidades de la Policía Nacional de Colombia iniciaron las investigaciones correspondientes y de acuerdo a información brindada por los familiares de Escorcia Rambao, daria cuenta que la víctima presuntamente tendría problemas pasionales por una relación sentimental con una femina que reside en el sector de Los Bloques de Malambo.

En este momento se adelanta verificación para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este nuevo hecho de violencia en el municipio.

Este caso se suma a otros hechos recientes registrados en Malambo, entre ellos el asesinato de Giorvanin Gerardo Morales Arias, conocido con el alias de Periquito, ocurrido en la mañana del pasado 11 de marzo en el barrio Centro de esa población.