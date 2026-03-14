La tragedia sigue haciéndose presente en las carreteras del Atlántico. Durante la tarde de este sábado, hacia la 1:30 p. m., un joven motociclista perdió la vida tras chocar el cabezal de una alcantarilla.

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El grave siniestro vial ocurrió en la Circunvalar de la Prosperidad, cerca al peaje entre los municipios de Malambo y Galapa.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Samir Santiago Rudas Zarache, de 20 años de edad y oriundo del municipio de Soledad.

De acuerdo con la versión preliminar, Rudas conducía una motocicleta marca Pulsar 200, de placas CZI-49G, color negro, a la altura del kilómetro 152 cuando presuntamente otro vehículo lo habría hecho perder el control de la misma, terminando por chocar contra el cabezal de una alcantarilla.

Tras el fuerte impacto Samir salió expulsado hasta caer violentamente contra el pavimento, mientras que su moto quedó a un lado de la vía.

Pese a que una ambulancia se trasladó rápidamente hasta la zona del choque, un paramédico certificó su muerte en el lugar de los hechos ante la ausencia de signos vitales a causa de la gravedad de las heridas.

Esta casa editorial conoció que el hoy occiso laboraba en una empresa llamada ‘Vitree’, elaborando vidrios de carácter arquitectónico utilizados proyectos como complejos habitacionales.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron oficiales de la Policía de Tránsito del Atlántico, quienes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.