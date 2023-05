La caída de un condenado que pensó que nunca se iba a hacer justicia

No obstante, el día del asesinato de su madre y su hermana surgió la desconfianza. Pues según el relato de la Fiscalía, en medio de audiencias, la primera persona a quien llamó Díaz Londoño esa noche fue a esta mujer, versión confirmada por Lina, quien se llevó la sorpresa de encontrarla en la Clínica del Caribe mucho antes que ella.

“Ella ya estaba en la clínica cuando llegamos y yo le reclamé por qué no había sido capaz de avisar lo que había pasado. Ella me dijo: ‘él me llamó porque necesitaba apoyo’, yo no vi eso como normal, la actitud de ella no me parecía normal. Desde eso no volví más a hablar con ella, corté toda amistad”, dijo la médica.

Pero el asombro llegó hace apenas un mes, cuando su hermano Arlex le dijo que en medio de la investigación estaba el teléfono de dicha mujer. “Quedé asombrada”, expresó Álvarez.