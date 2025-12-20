El Real Madrid con dos goles de la colombiana Linda Caicedo, eliminó al Espanyol y se clasificó para cuartos de final de la Copa de la Reina femenina (0-4).

Leer también: Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, se pone a la orden de Junior: “Lo que necesiten”

El triunfo blanco tuvo dos grandes protagonistas: la española Iris Santiago y la colombiana Linda Caicedo, que con sus dobletes impulsaron al conjunto dirigido por Pau Quesada hacia la siguiente ronda del torneo.

😱 PERO QUÉ HICISTE LINDA



¡Linda Caicedo la pone en la mismísima escuadra para abrir el marcador! #CopadelaReina



📺 El Espanyol - Real Madrid en Teledeporte y https://t.co/OCcdbWq9AZ pic.twitter.com/AFXflI6wbM — Teledeporte (@teledeporte) December 20, 2025

Caicedo, acostumbrada a dejar en cada partido goles de bella factura, abrió el marcador con un zurdazo desde fuera del área que rozó el poste y se coló por la escuadra, superando a la portera blanquiazul Meritxell Muñoz.

Leer más: Jhon Jáder Durán marca y el Fenerbahce toma el mando en la Liga de Turquía

Pero la colombiana no se conformó. Se internó en el área rival, levantó la cabeza y, con su diestra, colocó un disparo preciso al palo largo que supuso el 0-3. Tres minutos después, Santiago selló el 0-4 definitivo.