Un gol y una asistencia del español Marco Asensio propició la victoria ante el Eyupspor del Fenerbahce (0-3), que se sitúa como líder provisional de la Liga de Turquía a expensas del partido que el Galatasaray juega el domingo ante el Kasimpasa y que completará la decimoséptima jornada.

El exjugador del Real Madrid volvió a sobresalir en el Fenerbahce que aún no conoce la derrota y que sumó su segundo triunfo seguido en el Eyup Stadium de Estambul, penúltimo en la tabla.

Después de que Anderson Talisca abriera el marcador en el minuto 27 tras recibir un balón de Levent Mercan, Marco Asensio anotó el segundo tras recibir un pase de espuela del brasileño y, desde dentro del área, ejecutar un zurdazo al segundo palo que superó al meta local Marcos Felipe.

¡GOLAZO DE JHON DURAN! El colombiano recibió la asistencia de Asensio, armó una gran jugada y marcó el 3-0 del Fenerbahce ante Eyupspor.



El tercero, que redondeó la victoria visitante, llegó en el 74, en un buen pase del español hacia el colombiano Jhon Jáder Durán en la media luna que se dio la media vuelta, se adentró en el área y superó en su salida al portero del Eyupspor.

Asensio acumula en dieciocho partidos ocho tantos y cinco asistencias.

El cuadro de Domenico Tedesco se ha situado como líder provisional gracias a la diferencia de goles. Igualado a puntos con el Galatasaray que tiene pendiente su compromiso de la decimoséptima jornada.