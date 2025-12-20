Caimanes de Barranquilla logró una apretada victoria la noche de este viernes, visitando a los Toros de Sincelejo en el estadio 20 de enero, con pizarra de 6-5, gracias a un efectivo rescate del cerrador venezolano Emilker Guzmán, quien entró en la octava entrada para apagar el incendio.

Leer también: La ciudad de Guadalajara, donde jugará Colombia en el Mundial, abre las puertas a cerca de 4.000 voluntarios

Con esto, Caimanes ahora tiene marca de 12-3, para mantenerse en la cúspide del standing general. Es de recordar que este año los dos primeros de la temporada regular obtendrán el cupo directo a la gran final.

La victoria tiene un condimento especial, pues los taurinos son los escoltas de los saurios en el standing.

El juego ganado fue para el abridor Moisés Díaz en labor de 5.1 donde le fabricaron dos carreras la, una de ellas sucia, obra de tres imparables, ponchando a cuatro y otorgando tres bases por bolas.

Leer más: Guadalajara será la sede de la Serie del Caribe del 2026

La derrota la cargó Keninson Díaz, quien en una entrada le anotaron tres carreras, con dos imparables, uno de ellos un cuadrangular.

El salvamento fue para Emilker Guzmán, quien en situación de bases llenas y un out entró a lanzar en la octava entrada. Al final en 1.2 trabajados le dieron un hit y ponchó a dos para acreditarse su sexto rescate del año.

Parecía que los barranquilleros iban a tener una victoria tranquila, gracias a los cuadrangulares despachados por Juan Fernández y Giovanni Planchart, que los tenían en ventaja de 6-2 en la parte baja de la octava entrada.

Leer también: Guardiola descarta un adiós del Manchester City: “No hay conversaciones para mi salida”

Guzmán permitió un imparable para poner el juego por una de diferencia, distancia que manejó para finalmente sellar el triunfo.

Por Caimanes se destacó Juan Fernández de 5-3, con un jonrón, dos anotadas y una empujada. Giovanni Planchart de 4-2, con una anotada y una empujada.

Caimanes jugará este sábado ante el mismo rival y en el mismo parque de pelota, desde las 5:00 de la tarde.