Cerca de 4.000 voluntarios serán parte de las actividades dentro y fuera de la cancha en Guadalajara, una de las 16 sedes del Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, según lo dio a conocer este viernes el Comité Organizador.

En la inauguración del centro de voluntarios en la ciudad mexicana, Montserrat Hidalgo, Host city officer del comité organizador GDL 2026, dijo que han recibido cerca de un millón de solicitudes en todas las sedes, lo que significa un récord en la historia de los Mundiales.

Detalló que en Guadalajara son realizadas unas 35.000 entrevistas de selección entre personas de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos mayores, lo que muestra el interés de la sociedad por vivir esta experiencia.

“El voluntariado no es un complemento; es de los pilares más importantes porque el Mundial no solamente se vive desde la cancha, se vive desde las calles, desde la orientación que va a recibir un visitante, desde la ayuda oportuna que necesita y desde la hospitalidad que va a dejar huella en Guadalajara”, destacó.

Destacó que en México siempre se han distinguido por su calidez y no será diferente en la tercera ocasión que el país recibe un mundial de fútbol.

El Estadio Guadalajara será el escenario de cuatro encuentros durante la fase eliminatoria de la Copa del Mundo 2026 de los grupos A, K y H.

El 11 de junio 2026 será escenario de los partidos del grupo A entre Corea y el ganador de uno de los repechajes de Europa, y el 18 de junio la selección mexicana se enfrentará a Corea.

El partido del grupo K entre Colombia y rival por definir en repesca de la FIFA será realizado el 23 de junio, en tanto el 26 de junio jugarán Uruguay y España.

Juan José Franje presidente municipal de Zapopan y encargado del comité organizador GDL 2026, dijo que el voluntariado atenderá a los cerca de tres millones de turistas extranjeros que llegarán a la ciudad para vivir el ambiente mundialista.

“Estos voluntarios estarán en el Estadio Guadalajara, en el FIFA Fan Fest, en los hoteles, en los centros de entrenamiento, estarán en todos lados y es la cara que vamos a dar hacia todos estos tres millones de personas que nos van a visitar”, indicó.

Guadalajara es una de las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán los 140 partidos de la justa internacional. Es la tercera ocasión que esta urbe es sede tras recibir a las selecciones de los mundiales de 1970 y 1986.