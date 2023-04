“No hubo, ni habrá justicia en el caso de mi papá”

Es increíble cómo su hijo tiene aún presente todo lo que vivió con su padre, que para muchos pudo ser poco tiempo, para él fue una infancia casi perfecta: “Para mí mi papá lo era todo, era mi héroe, era la persona con la que iba en las mañana al programa, era la persona con la que iba al estadio, era una persona muy diferente a la que escuchaban por la radio detrás de un micrófono”.

Un recuerdo en particular surgió en medio de la conversación. Como si de una epifanía se tratase, Carlos rememoró un día lluvioso en el que fue con su progenitor al ‘Coloso de la Ciudadela’ a ver un enfrentamiento en el que Junior venció 3 goles por 1 a Santa Fe.

Al momento de salir del estadio la avalancha de gotas incrementó, comenzó a correr y su padre agotado le dijo: “Cálmate que yo estoy gordo y tú eres un ‘pelaito’ todavía”.

“Tengo muchos recuerdos, no sé si él siempre supo si su vida iba a ser corta, pero la verdad nos dio los mejores momentos. Cuando iba al estadio y él tenía trasmisión me llevaba y me decía que me levantara temprano al día siguiente porque si no mi mamá nos mataba a los dos.

Recuerdo que luego de eso nos deteníamos en Todo Rico, en la parte trasera del colegio San José, en donde había una paredilla y nos comíamos un perro y nos íbamos para la casa a eso de las 10”, añadió.

El hoy director de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol concluyó que si su padre continuara vivo “chocarían” por sus parecidas formas de ser:

“Él tenía conceptos muy distintos, manejando esa vehemencia para denunciar y defender las cosas. Yo soy muy correcto y disciplinado en lo mío, entonces sería jodido para nosotros dos enfrentando cada uno nuestras posiciones y cada uno luchando por el que tenga la razón. Mi papá era un fenómeno en lo que hacía, me enseñó a decir la verdad y a defender mis ideales”.