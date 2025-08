La normalización del servicio eléctrico es una prioridad que no da espera en la región Caribe. Por este motivo, una de las propuestas que maneja el Gobierno nacional es cambiar el modelo de subsidios de energía para que este sea más sostenible con el tiempo.

Así lo confirmó la delegada del Ministerio de Hacienda, Larisa Caruso, durante su intervención en el XI Foro del Caribe Colombiano, el cual se llevó a cabo en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz de Barranquilla.

“La apuesta del Gobierno no es que solo se den los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. La idea es fomentar la legalidad, porque hay muchas comunidades que ni siquiera están estratificadas y ni siquiera acceden al servicio de la energía a través de conexiones legales. De esta manera, nuestra apuesta se concentra en buscar la formalización”, dijo.

En ese sentido, agregó que “hay problemas en la certificación, todos sabemos que se puede optimizar la focalización y por supuesto no desfavorecer a las personas más vulnerables. Siendo así podríamos hacer sostenible el esquema de subsidios y hacer grandes inversiones en transición energética”.

A su vez, dejó claro que “todas las propuestas de reducción de gastos son bienvenidas, pero plata no hay. Y hay gastos que no permiten que las inversiones salgan, porque no podemos quitarles plata a los maestros ni a la defensa ni a los subsidios”.

De esta manera, Caruso sostuvo que se establecerán reuniones con las autoridades locales para conocer las necesidades de cada comunidad y su gasto.

Por otro lado, sostuvo que actualmente los subsidios se gastan el 70 % del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía, lo que le resta a los esfuerzos que se requieren para una transición energética en todo el territorio nacional.

Propuestas en el Caribe

Un cambio en el modelo de subsidios de energía podría ser crítico para la región Caribe. Esta es la posición que asumió el gobernador Eduardo Verano ante la propuesta que se planteó desde el Ejecutivo.

“Todo lo que cambia los subsidios para nosotros se vuelve crítico por una razón sencilla. En este momento hay un esquema financiero que está funcionando sobre la base de unos subsidios, si se llegan a cambiar los subsidios se cambian las reglas de juego y seguramente los nuevos inversionistas no van a estar tan atentos a llegar a nuestro territorio”, dijo.

Expuso también que “hay que pedirle al Gobierno nacional claridad sobre esto y que si hay cambios, que ojalá no los haya, sean debidamente ordenados, estudiados y analizados, de tal manera que la comunidad no sienta que hay cambios en las reglas de juego”.

Por otro lado, el mandatario afirmó que el departamento está listo para avanzar en tres proyectos de generación de energía eólica y solar que le proporcionarán, en cinco años, 1.500 megavatios al sistema.

“En la zona de Ponedera ya está listo el estudio técnico y se avanza en la preparación de un proyecto que generará 500 megavatios y se prepara otro para la generación de 500 adicionales de energía solar, lo que se suma al megaproyecto de la zona costera con los molinos que aportarán energía eólica en jurisdicción del municipio de Juan de Acosta”, explicó.

Críticas al Gobierno

A su turno, Efraín Cepeda, senador de la República, explicó que “para el presupuesto del 2026 se disparan unos gastos de funcionamiento en $36 billones, pero no hay plata para los subsidios de energía de las clases bajas de la población”.

En ese sentido, dijo que “el recorte debe estar en un Estado más reducido y para eso no requerimos una reforma, porque tenemos unos gastos de funcionamiento que se pueden recortar, así como también un recargo a las hidroeléctricas del 3 % de los impuestos y que podemos tomarlo como fondo”.

Mientras que el senador José David Name expuso que los esfuerzos deben concentrarse en las obras de normalización eléctrica de la empresa Air-e.

“El Gobierno le iba a entregar una plata a Air-e para unas obras de normalización eléctrica, pero ninguna aseguradora del país le quiso entregar las pólizas para presentar la oferta, cuando alguien no puede presentarse a las ofertas ahí es creo yo que tiene que actuar el gobernador Verano, mirar la manera como se pueden hacer o canalizar las obras a través de la RAP Caribe”, puntualizó.

"Se requieren $20 billones para los problemas de energía en el Caribe"

De acuerdo con el abogado y excongresista César Lorduy, las comercializadoras de energía no tienen asegurados recursos para subsidios después del 2025 .

“El Ministerio de Hacienda tiene presupuestados 9 billones de pesos para poder cubrir el 2025 y 2026 en materia de subsidios. Por lo menos tenemos dos años o un año y medio para seguir discutiendo el proyecto del Ministerio de Minas y para ver con claridad el tema de la focalización de los subsidios, pero después de eso las comercializadoras esperan plata, pero no la hay”, dijo.

En esa misma línea, fue enfático en que “se requieren recursos para poder solucionar este problema y me refiero a $20 billones para el sistema de distribución y transmisión de energía en la región Caribe”. Dicho esto, Lorduy precisó que “para cubrir la demanda que se está presentando hasta el año 2028 se requieren entre $10 y $15 billones, que sería plata de los privados, que quieren invertir pero bajo unas reglas claras”.