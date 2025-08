Una mujer de 54 años falleció en la noche de este jueves 31 de julio, luego de someterse a un procedimiento estético en un apartamento ubicado en el barrio Chiquinquirá, en el suroriente de Barranquilla. La víctima fue identificada como Luz Estela Machado Rodríguez.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana, el hecho ocurrió hacia las 8:00 p. m. en un inmueble situado en la carrera 31 con calle 45, donde, según versiones de sus familiares, la mujer se realizó una intervención estética. Poco después de finalizado el procedimiento, empezó a sentirse mal.

Ante los síntomas que presentó, sus allegados decidieron trasladarla a la Clínica Murillo, ubicada en la calle 45 con carrera 20. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció en el centro asistencial.

La Sijin asumió la inspección técnica al cadáver y está a cargo de la investigación del caso, junto con unidades del grupo de homicidios y el Sipol. Las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas de la intervención, así como la identidad de la persona que la practicó y si contaba con los permisos y la formación profesional requerida.

Este tipo de procedimientos clandestinos, realizados en lugares no habilitados, han sido objeto de reiteradas advertencias por parte de las autoridades de salud, debido a los riesgos que representan para la vida e integridad de quienes se los practican. No obstante, en esta ocasión la Secretaría de Salud distrital no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso.

Lamentablemente, este no es el primer caso de fallecimientos por intervenciones estéticas que se conocen en la ciudad.

El pasado 24 de abril, se reportó el fallecimiento de Carolina Isabel Marenco Lauren, una mujer que murió en un consultorio médico estético ubicado en la carrera 49C con calle 92, sector del norte de la capital.

La mujer se encontraba sometiéndose a un procedimiento estético, específicamente una liposucción, cuando se presentó su deceso en medio de la intervención.

En su momento se confirmó que Marenco Laurens habría acordado con una compañera de trabajo citarse para tal procedimiento y este se inició sin el consentimiento de los representantes del consultorio o centro de estética donde sucedió el deceso.