Luego del dramático accidente del pasado miércoles 17 de diciembre que se cobró la vida de un joven de 20 años y dejó a otros cuatro con lesiones, uno de estos con daños severos como la fractura de su columna vertebral, en medio de los llamados ‘piques ilegales’, la Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico anunció nuevos planes operativos para evitar que se lleven a cabo esas carreras clandestinas de carros y motos.

tomada de video Operativos en la Circunvalar Prosperidad

Recordemos que hacia las 10:20 de la noche del miércoles anterior se registró el grave siniestro vial en la carretera Circunvalar de la Prosperidad, a la altura del corregimiento de Juan Mina, en jurisdicción de Barranquilla.

Reportes de las autoridades de tránsito locales señalaron que todo sucedió sobre el kilómetro 24 de la vía que conecta la zona costera del Atlántico con el oriente del Departamento.

En ese punto un automóvil de carreras Chevrolet Camaro, de placas PBN-569, embistió dos motocicletas que estaban detenidas en la zona y luego se volcó en la vía hasta terminar destruido e incinerado por completo.

Uno de los ocupantes de las motos, identificado como Ricardo Ballestas De la Hoz, de 20 años de edad, perdió la vida en el lugar.

Mientras que Yesid Junior Pérez Pineda, de 20 años, y Scarlet Judith Torres Alvear, de 23 años, quienes viajaban en la otra moto, resultaron heridos.

Según datos recabados por las autoridades, la víctima fatal y los dos heridos observaban los piques desde sus vehículos, pero estaban mal estacionados.

“La Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico con Ruta Costera invita a todos los actores viales a decir ‘No a los piques ilegales’. Los piques ilegales no son un juego, es una decisión que pone en riesgo tu vida y la de los demás. ¡Únete a la campaña! #NoALosPiquesIlegales #SeguridadVial”, anunció a través de redes la unidad policial.

Y señaló que los operativos se adelantarán en la Vía al Mar, Circunvalar de la Prosperidad y la Cordialidad, en donde motorizados y conductores de vehículos usan tramos para competir en velocidad, exponiendo sus vidas y la de otros actores viales.