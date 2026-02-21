Una seguidilla de disparos alertó a la comunidad del barrio Carrizal, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, sobre un violento episodio en la noche de este viernes 20 de febrero.

Se trataba de un ataque con arma de fuego, al parecer, contra tres hombres que se encontraban en la calle 49B con carrera 3A.

De acuerdo con las primeras versiones, hombres en motocicleta se acercaron a las víctimas y sin darles oportunidad de reaccionar les dispararon en repetidas ocasiones.

Uno de los baleados murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones por proyectiles de arma de fuego.

Mientras que los otros dos alcanzaron a ser auxiliados y llevados a un centro asistencial cercano, donde llegaron en estado crítico con varias heridas de bala.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron hasta el punto del ataque sicarial para verificar la escena y acordonaron la zona.

Asimismo, comenzaron a recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido.

Intento de atraco dejó un presunto delincuente herido en el norte

Un intento de atraco se registró en la mañana de este viernes 20 de febrero en el norte de Barranquilla, específicamente en la calle 96 con carrera 45B, dentro de un establecimiento comercial de comida típica.

Según la información de testigos, un hombre fue despojado de sus pertenencias por un sujeto que ingresó al local luego de descender de una motocicleta y fingir interés en productos vendidos en el negocio. Sin embargo, una persona que se encontraba en el establecimiento reaccionó ante el asalto y respondió con un arma de fuego, impactando en tres ocasiones al presunto ladrón.

Tras resultar herido, el delincuente fue reducido en el lugar y posteriormente capturado por las autoridades. Minutos después, fue trasladado bajo custodia policial a la Clínica San Ignacio, donde recibe atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.