El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó duramente las cifras de seguridad de Barranquilla al término del consejo de seguridad ministerial realizado en la capital del Atlántico con el Ministerio de Defensa, Gobernación del Atlántico y alcaldes del área metropolitana.

Benedetti habló de las cifras de violencia que maneja Barranquilla en medio de los enfrentamientos por territorios y ajustes de cuentas que realizan las estructuras criminales, particularmente las estructuras de ‘Pepes’ y ‘Costeños’.

“Bueno, se ha terminado el consejo de seguridad en la ciudad de Barranquilla, convocado por el señor ministro de defensa, Pedro Sánchez. Él nos ha convocado aquí, y entre lo que uno encuentra es que Barranquilla sigue en el pódium de sicariato y de lo que tiene que ver con el microtráfico y las extorsiones”, aseveró.

Benedetti dijo que “al mismo tiempo, la demanda o el alto consumo de cocaína sigue creciendo y sigue siendo exponencial, lo cual ayuda a que haya mucha más violencia, debido a que todo lo que es prohibido crea mafia, y eso trae lo que es la violencia, pero eso sería otra discusión”.

Señaló que de la mano de la Policía y las autoridades locales se “ha contemplado también verificar y buscar que haya propuestas de salud mental para la ciudad, lo que tiene que ver con prevención, educación, para la ciudad del área metropolitana, en salud, educación, prevención”, cerró.

Por su parte el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, manifestó que las cifras en el Carnaval se vieron afectadas por estos enfrentamientos.

“También queremos reconocer que acabamos de tener unos carnavales muy ordenados y especialmente muy pacíficos. Las cifras son impresionantes. Sin embargo, dentro de nuestro territorio hubo 20 homicidios. Ninguno de esos homicidios tuvo que ver precisamente con las festividades, lo que quiere decir que tenemos que trabajar en lo que está ocurriendo, en ese ajuste de cuentas que existe en nuestro territorio por parte de las organizaciones delictivas que se disputan en nuestro territorio”.

Verano llamó la atención a la facilidad con que las capturas se caen en el sistema judicial: “Hay un tema que nos parece supremamente importante y es el porte ilegal de armas. El 93% de las capturas que estamos teniendo en nuestro territorio a los 2, 3, 4 días quedan en libertad, eso tenemos que ajustar, le decíamos al señor ministro que ojalá que tengamos la precaución que en un próximo diálogo de esta naturaleza o en otra parte de donde se haga, como en parte importante esté el aparato judicial, la Fiscalía dentro del recinto para poder hablar con ellos”, puntualizó.