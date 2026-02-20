Un hombre resultó herido a bala con arma de fuego en la noche del pasado jueves 19 de febrero en el barrio Urbanización El Parque, en e municipio de Soledad.

Leer más: Identifican a hombre que murió tras caer de un conjunto residencial de San Isidro

El hecho se registró hacia las 8:00 de la noche en la calle 40 con carrera 43A cuando la víctima identificada como Roger Alberto Vides Rodríguez, se encontraba en la vía pública y ese momento fue abordado por dos sujetos que se movilizaban a pie.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los agresores desenfundó un arma de fuego y le disparó sin mediar palabra.

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido. El herido fue auxiliado y trasladado de inmediato al Hospital Universidad del Norte, donde se encuentra bajo atención médica.

Vides Rodríguez, según el reporte médico, se encuentra en estado estable.

Unidades de la SIJIN y SIPOL asumieron la investigación del caso, el cual es manejado bajo la modalidad de sicariato, con el fin de esclarecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables.