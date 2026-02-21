Este viernes se confirmó la muerte de la mujer que había resultado gravemente herida en un reciente atentado perpetrado el pasado 18 de febrero en el municipio de Ponedera, en el Atlántico. En el ataque también falleció otra mujer, de 39 años, y un niño, de tan solo 2 años.

La tercera víctima fatal –que convierte a este episodio de sangre en masacre- fue identificada por las autoridades como Leisis María Silvera Manotas que había resultado herida y posteriormente trasladada hasta un centro asistencial.

Según información suministrada por el Departamento de Policía del Atlántico, sobre las 11:18 de la noche del pasado miércoles, sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda en el barrio San Francisco, de la mencionada municipalidad atlanticense, y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el interior del inmueble.

Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras que las víctimas fueron trasladadas a un centro hospitalario donde, pese a los esfuerzos de los médicos, fallecieron tanto la mujer, identificada como Constanza Isabel Rivera Salas, como el menor de 2 años.

Frente a este hecho, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, expresó su “rechazo de manera categórica y contundente” al asesinato del menor un día después del atentado. En su cuenta de X, el mandatario calificó el crimen de “cobarde y cruel” que indigna a la sociedad y resaltó que “nuestra niñez es sagrada y debe estar protegida por encima de cualquier circunstancia”.

De igual manera, Verano solicitó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación actuar con “toda la contundencia institucional” para dar con los responsables. Además, anunció que la Gobernación del Atlántico ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los agresores.

“No voy a permitir que la violencia le arrebate la vida a nuestros niños. El Atlántico es un territorio que defiende la vida y la dignidad humana”, afirmó el gobernador, acompañando a la familia de la víctima en su dolor y reiterando su compromiso firme con la justicia.