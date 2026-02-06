Durante la noche de este jueves 5 de febrero se registró una violenta persecución en moto en el barrio Ciudadela 20 de Julio, localidad Metropolitana de Barranquilla, que dejó como saldo un hombre muerto y otro ileso.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Luis Alfonso Molinares Martínez, de 37 años de edad.

EL HERALDO tuvo acceso a la grabación de una de las cámaras de seguridad del sector, mismas que captaron los momentos de angustia que vivieron los ciudadanos que transitaban por la zona.

En el metraje, cuya duración es de 23 segundos, se observa a Luis Alfonso conduciendo una motocicleta en compañía de un pasajero sobre la calle 47 con calle 1ª4 hacia las 7:10 p. m.

Segundos después, aparecen en video dos motorizados que venían persiguiendo a los hombres, logrando alcanzarlos hasta que, sin mediar palabra, el parrillero esgrime un arma de fuego y les propina varios disparos.

El acompañante desciende del vehículo y corre en dirección opuesta, saliendo ileso del ataque. Sin embargo, Luis Alfonso no logró contar con la misma suerte, ya que el agresor alcanzó a impactarlo en la cabeza, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos.

Esta casa editorial conoció que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego en el año 2008 y hurto calificado en el año 2010.

Cabe reseñar que, según el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el atentado sicarial ocurrió en una zona donde tiene injerencia los grupos criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.